ওয়াসিম হত্যা
সাবেক এমপি ফজলে করিমের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন ১২ অক্টোবর
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে ছাত্রদল নেতা ওয়াসিমসহ তিনজন হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় চট্টগ্রাম-৬ আসনের সাবেক এমপি এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীসহ আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১২ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। একইসঙ্গে মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য একই দিন ধার্য করা হয়।
এদিন আদালতে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিমসহ অন্যরা।
ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য আরও চার সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়। পরে শুনানি শেষে নতুন দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল। এদিন সকালে এ মামলার চার আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ। তারা হলেন- ফজলে করিম, আজিজুর রহমান, তৌহিদুল ইসলাম ও মো. ফিরোজ।
এর আগে, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আজকের দিন ধার্য ছিল। গত ৭ জুলাই প্রসিকিউশন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ দিন ধার্য করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল-১। গত ৮ এপ্রিল ফজলে করিমের জামিন আবেদন করেন আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ুম।
জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফজলে করিমকে গ্রেফতার দেখিয়ে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাগারে পাঠান আদালত।
