কারাগারে বিএনপি নেতা ইসহাক সরকার

প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আত্মসমর্পনের আগে নেতাকর্মীদের মাঝে ইসহাক সরকার

রাজধানীর বিভিন্ন থানার ১১ টি নাশকতার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত যুবদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক আলী সরকারের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ কোর্টের কয়েকটি আদালতে ৬ মামলায় ও ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের একাধিক আদালতে ৫ মামলায় আইনজীবীর মাধ্যমে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আপিলের শর্তে জামিনের আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ইসহাক সরকারের আইনজীবী মো. মামুন মিয়া এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

২০২৩ সালের ৭ নভেম্বর নাশকতার এক মামলায় যুবদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকারের ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্রুত বিচার আদালত-১ এর বিচারক আশেক ইমাম এ রায় দেন। এছাড়াও একই বছরের ৭ আগস্ট গাড়ি ভাঙচুর ও টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় করা মামলায় ইসহাক আলী সরকারসহ ২১ জনের দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসিবুল হকের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

ইসহাক সরকারের বিরুদ্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩২৭টি মামলা করা হয়। এসব মামলার মধ্যে ১১টিতে সাজাপ্রাপ্ত হন তিনি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন ইসহাক।

