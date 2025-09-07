নাফিজ হত্যার তদন্ত ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর ফার্মগেটে গোলাম নাফিজকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন।
ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদালতে আজ রাষ্ট্র পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজি এমএইচ তামিম।
এদিন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আন্দোলনের সময় রাজধানীর ফার্মগেটে শহীদ গোলাম নাফিজ হত্যা মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে জানানোর পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে এমন আদেশ দেন।
এর আগে সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় আলোচিত এ মামলায় গ্রেফতার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শচীন মৌলিককে।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট রাজধানীর ফার্মগেটের পদচারী-সেতুর নিচে গুলিবিদ্ধ হন গোলাম নাফিজ। রিকশার পাদানিতে তার মাথা এক পাশে ঝুলে ছিল, আরেক পাশে নিস্তেজ পা দুটি ঝুলছিল। ট্রাইব্যুনালে সেই ঘটনায় হওয়া মামলার সব আসামি পুলিশ সদস্য।
এর আগে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এই ঘটনার তদন্ত চলমান আছে। তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলেও আগে থেকেই পলাতক থাকার কারণে তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।
তিনি আরও বলেন, গোলাম নাফিজ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও জীবিত ছিলেন। রিকশায় করে তাকে তিনটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কোনো হাসপাতাল তাকে চিকিৎসা দেয়নি। তাকে একবার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার, আরেকবার ম্যানহোলে তার লাশ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে।
এফএইচ/এনএইচআর/জিকেএস