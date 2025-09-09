  2. আইন-আদালত

পঙ্গু হাসপাতালে ১৭ জনের এক পা, তিনজনের এক হাত কেটে ফেলা হয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) চিকিৎসা নিতে আসা আহত ১৭ জনের একটি করে পা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয়েছিল। আর একটি করে হাত কেটে ফেলতে হয়েছিল তিনজনের। সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে এসব তথ্য জানান হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সিরাজুস সালেহীন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) জবাববন্দি দেন চিকিৎসক মোহাম্মদ সিরাজুস সালেহীন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এই জবানবন্দি দেন তিনি। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

জবানবন্দিতে সিরাজুস সালেহীন বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় পঙ্গু হাসপাতালে আনা ব্যক্তিদের মধ্যে গত বছরের ১৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত আটজন মারা যান। এর মধ্যে দুজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। বাকি ছয়জন অস্ত্রোপচারের পর মারা যান। এ ছাড়া অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিনজন রোগীর একটি করে হাত এবং ১৭ জনের একটি করে পা কেটে ফেলতে হয়েছিল।

