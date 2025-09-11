স্ত্রীসহ বগুড়ার সাবেক এমপি রিপুর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা

স্ত্রীসহ বগুড়ার সাবেক এমপি রিপুর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের অনুসন্ধান চলমান থাকায় বগুড়া-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রাগেবুল আহসান রিপু ও তার স্ত্রী জোবাইদা আহসানের বিদেশযত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক ইব্রাহীম মিয়া এ আদেশ দেন।
এর আগে দুদকের পক্ষে উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া এ নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিষেধাজ্ঞার আবেদনে বলা হয়েছে, বগুড়া-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রাগেবুল আহসান রিপুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি মাধ্যমে শত কোটি টাকা অর্জনের একটি অভিযোগের অনুসন্ধান দুদকে চলমান রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে বিশ্বল্পসূত্রে জানা যায়। অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে রাগেবুল আহসান ও তার স্ত্রীর ব্যক্তিগণের বিদেশ গমন রহিত করা প্রয়োজন।
