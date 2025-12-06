  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করাই কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ: জোনায়েদ সাকি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের শঙ্কা সৃষ্টির চেষ্টা আছে। আমরা মনে করি এসব শঙ্কা দূর করে যথাসময়ে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা দরকার। এ পরিবেশ কোনোভাবে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। নির্বাচনের পরিবেশ এক বড় চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনসহ সরকার দেখবেন। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা আছে। আমরা বার বার বলেছি, নির্বাচন কমিশন, সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে পরিবেশের কমিটি করা দরকার।’

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল শহরে শ্রমিক কৃষক, খেটে খাওয়া, নিপীড়িত প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যে মাথাল মার্কার মিছিলে প্রদান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের সঙ্গে সংস্কার অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। সংস্কার করতে গেলে ভোট ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচন লাগবে। এ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া দরকার। এর কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশে। এ নির্বাচন যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই জন্য সবার ঐক্যবদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এগোতে হবে। আবার নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয় পর তা হচ্ছে। পতিত ফ্যাসিস্টদের কাছ থেকে এমন করা হচ্ছে। নানানভাবে অনেক গোষ্ঠী তাদের দলের স্বার্থে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।’

এ সময় সদর আসনের প্রার্থী গণসংহতি আন্দোলনের সংগঠক ফাতেমা রহমান বীথি, সংগঠক তুষার আহমেদ, সদর উপজেলার সদস্য সচিব ফারজানা জেসমিন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ

