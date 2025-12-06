দক্ষিণ আফ্রিকায় বারে সন্ত্রাসী হামলা, নিহত ১১

দক্ষিণ আফ্রিকায় বারে সন্ত্রাসী হামলা, নিহত ১১
দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়ার সাউলসভিল টাউনশিপের একটি অবৈধ বারে হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে হওয়া এ হামলায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিন বছর বয়সি এক শিশু, ১২ বছর বয়সি এক ছেলে এবং ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরীও রয়েছে। এছাড়া আরও ১৪ জন আহত হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর তিনজনকে ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করা বারের সম্পর্ক আছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র অথলেন্ডা মাতেহ বলেন, মোট ২৫ জনকে গুলি করা হয়েছে যার মধ্যে ১৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় দশজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন এবং একজন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন।
দক্ষিণ আফ্রিকায় অবৈধ বার বা শিবিন সম্পর্কিত সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই অভিযান পরিচালনা করছে। এসব শিবিন প্রায়শই মানহীন হোমব্রিউড মদ বিক্রি করে। পুলিশ বলেছে, এই ধরনের হামলায় অবৈধ মদ বিক্রির ভূমিকা থাকে।
মাতেহ বলেন, এই অবৈধ শিবিনগুলো আমাদের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে। অনেক হত্যাকাণ্ড এই ধরনের অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ঘটে।
ঘটনাস্থলে ফরেনসিক ও ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তদন্তকারীরাও উপস্থিত ছিলেন।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিদিন গড়ে ৬০ জনের বেশি মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।
সূত্র : সিএনএন
কেএম