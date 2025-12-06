  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়া আপস করলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন: খোকন

প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া আপস করলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন: খোকন

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও নরসিংদী জেলা বিএনপির সভাপতি খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া যদি আপস করতেন তাহলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন। তিনি সবসময় দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

খায়ারুল কবির খোকন বলেন, দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য জিয়া পরিবার যে ভূমিকা রেখেছে, দলকে সংগঠিত করেছে, তা আর কেউে করেনি। আমরা সবাই আন্দোলন করেছি। জনগণকে নিয়ে সেই আন্দোলনের কারণেই চব্বিশের জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে ফ্যাসিবাদ সরকারের পতন হয়েছে। আজ আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছি, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

নরসিংদী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি রাশেদুল হাসান রিন্টুর সভাপতিত্বে এসময় জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, জেলা যুবদলের সভাপতি মহসিন হোসেন বিদ্যুৎ, চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসিব আহমেদ মোল্লা, চেম্বারের পরিচালক ও ড্রিম হলিডে পার্কের স্বত্বাধিকারী প্রবীর কুমার সাহা, চেম্বারের পরিচালক আওলাদ হোসেন মোল্লা, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু সালেহ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়।

