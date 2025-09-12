  2. আইন-আদালত

প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে জুবায়ের রহমান চৌধুরী

প্রকাশিত: ০৩:২৬ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী/ ফাইল ছবি

প্রধান বিচারপতির কার্যভারে দায়িত্বরত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বিদেশ সফরে যাওয়ায় তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ ব্রাজিল ও কাতারে যাতায়াত ও অবস্থানকালে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অথবা প্রধান বিচারপতির যাত্রার তারিখ থেকে ফের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপিল বিভাগের কর্মে দ্বিতীয় প্রবীণ বিচারক বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী প্রধান বিচারপতির কার্যভার পালন সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন।

