  2. আইন-আদালত

বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান/ছবি: সংগৃহীত

অসদাচরণের অভিযোগে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। গত ৩১ আগস্ট তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রাষ্ট্রপতি গত ৭ সেপ্টেম্বর এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে হাইকোর্টের ১২ জন বিচারপতিকে বিচারকার্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানও ছিলেন। সেই সময় তাদের ‘পতিত সরকারের দোসর’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

গত ২১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিচারপতি আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ ওঠার পর গত ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে এই বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। এরপর গত ১ জুলাই তিনি কাউন্সিলের সামনে ব্যাখ্যা দেন এবং ২৬ আগস্ট তার বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানির পর কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত আসার আগেই তিনি পদত্যাগ করেন।

এর আগে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর হাইকোর্ট বিভাগের আরও তিনজন বিচারপতি পদত্যাগ করেছিলেন। তারা হলেন- সালমা মাসুদ চৌধুরী, কাজী রেজা-উল হক এবং এ কে এম জহিরুল হক। গত বছরের ১৯ নভেম্বর তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর গত ৩০ জানুয়ারি পদত্যাগ করেন বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন।

