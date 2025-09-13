প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান
প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার আইনি সমাধানের লক্ষ্যে ‘প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল’ গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) সভাপতি অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। সংগঠনের সুইডেন শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত এক সেমিনারে এমন আহবান জানান তিনি।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন মনজিল মোরসেদ। সুইডেনের স্টকহোমের কিস্তা ট্রাফ কনফারেন্স হলে বাংলাদেশি প্রবাসীদের উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অধিকার লঙ্ঘন এবং প্রতিকার না পাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ সেমিনারে বলেন, হাজার হাজার প্রবাসী রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই প্রবাসীদের দেশ ভ্রমণকালে বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের হয়রানির শিকার হলেও যথাযথ ও কার্যকর প্রতিকার থেকে বঞ্চিত।
মনজিল মোরসেদ আরও বলেন, এমনকি দেশে তাদের (প্রবাসী) জমি, সম্পদ প্রতারণামূলকভাবে দখল করে নিলেও দীর্ঘ আইনি জটিলতায় পড়তে হয়। যেহেতু প্রবাসীরা স্বল্পকালীন সময়ে বাংলাদেশে আসেন সে কারণে আইনি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তারা। এ ধরণের সমস্যা থেকে প্রবাসীদের সুরক্ষা এবং তাদের যে কোনো সমস্যা সমাধানে প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠন একান্ত জরুরি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এইচআরপিবির সুইডেন শাখার সভাপতি গোলাম রাব্বানি। সভা পরিচালনা করেন ফখরুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিবুল খান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুইডেন প্রবাসী মীর মুরতাজা হোসেন, হেলাল উদ্দিন, সালেহ রহমান, আইনুল হক, এম খুরশেদ আলম চৌধুরী প্রমুখ।
