রমনা থানার নাশকতা মামলা
মির্জা আব্বাস-বুলুসহ ২৯ জনকে অব্যাহতি
রাজধানীর রমনা থানার নাশকতা মামলায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলুসহ ২৯ নেতাকর্মীকে অব্যাহতির আদেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান এ আদেশ দেন।
এদিন আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেসবাহ ও জাকির হোসেন জুয়েল অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন। শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। এদিন আদালতের এজলাসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা দেন বরকত উল্লাহ বুলু।
এ মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন- বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, বিএনপি নেতা মীর সরাফত আলী সপু, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ হাবিব, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার, যুবদল নেতা হামিদুর রহমান হামিদ।
আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন জুয়েল বলেন, আজ মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। আদালত এ বিষয়ে শুনানি শেষে মামলাটি প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে অব্যাহতি দেন।
মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২ মার্চ রাজধানীর রমনা থানাধীন শান্তিনগর এলাকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। এসময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বিএনপির ওপর হামলা করে ও অনেককে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় রমনা থানা পুলিশের উপপরিদর্শক মো. আশফাক রাজীব হাসান বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।
