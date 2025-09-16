শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছেন মাহমুদুর রহমান

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছেন মাহমুদুর রহমান
জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের মতো সাক্ষীর জবানবন্দি পেশ করছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ঠিক করেছেন।
ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
সাক্ষী দিতে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বেলা ১১টার কিছু আগে ট্রাইব্যুনালে পৌঁছান। তিনি দুপুর ১২টা থেকে জবানবন্দি দেওয়া শুরু করেন।
এর আগে তিনি সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রথম দিন তার জবানবন্দি পেশ করেন। আজ অবশিষ্ট সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে মাহমুদুর রহমানকে জেরা করবেন শেখ হাসিনা ও কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
জেরা শেষ হওয়ার পরই নেওয়া হবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য। এর আগে, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৬তম দিনের মতো সাক্ষ্যগ্রহণ চলে ট্রাইব্যুনালে। ওই দিন ৪৬তম সাক্ষী হিসেবে মাহমুদুর রহমানের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ না হওয়ায় আজ পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।
