স্যান্ডউইচ-ড্রাই ফুড খাওয়ার অনুমতি পেলেন না আমু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, ছবি: জাগো নিউজ

আদালতে মামলার শুনানি চলাকালে সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুর জন্য স্যান্ডউইচ ও ড্রাই ফুড নিয়ে আসেন তার আইনজীবী মহসিন রেজা। তাকে সেই খাবার দেওয়ার জন্য আজ বুধবার আদালতের কাছে অনুমতি চান এই আইনজীবী। তবে রাষ্ট্রপক্ষের ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী এর বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে আসামিকে আদালত খাবার দেওয়ার বিষয়টি নাকচ করেন।

এ বিষয়ে আমির হোসেন আমুর আইনজীবী অ্যাডভোকেট মহসিন রেজা বলেন, আমার আসামি আমির হোসেন আমুকে এক ঘণ্টা পর পর খাবার খেতে হয়। এজন্য তার পছন্দের খাবর স্যান্ডউইচ ও ড্রাই ফুড আদালতে নিয়ে আসি। তবে আদালত তাকে এই খাবার দেওয়ার অনুমতি দেননি। আসামি একজন বয়স্ক ব্যক্তি, নানা অসুখে জর্জরিত। এজন্য তাকে প্রতিদিন সময় করে খাবার খাওয়াতে হয়।

এদিন জুলাই আন্দোলনকেন্দ্রিক যাত্রাবাড়ী থানার মো. রিয়াজ হত্যার মামলায় আমুকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান।

গ্রেফতার দেখানো অন্য আসামিরা হলেন, সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, আনিসুল হক, আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন ও কাজী মনিরুল ইসলাম মনু।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, জুলাই অভ্যুত্থানের শেষ দিন ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন শ্রমিক মো. রিয়াজ। পরে এ ঘটনায় হত্যা মামলা করা হয়।

