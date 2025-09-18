ধূমপানে নিষেধ করায় কুপিয়ে জখম, রিমান্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা

ধূমপানে নিষেধ করায় কুপিয়ে জখম, রিমান্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ঢাকার মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে থেকে সরে গিয়ে ধূমপান করতে বলায় সাতজনকে কুপিয়ে আহত করার মামলায় দুইজনের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রিমান্ডে যাওয়া আসামিরা হলেন, রমনা থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত সভাপতি বিল্লাল হোসেন ও মনিরুজ্জামান সিকদার ওরফে বাপ্পি।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জোনাইদ পুলিশের সাতদিনের রিমান্ড আবেদনের ওপর শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর আসামিদের রাজধানীর মালিবাগ বাজার ও বাবুবাজার থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন তাদের দুইদিনের জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন আদালত।
মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ৪ সেপ্টেম্বর সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে আকাশ ও রুমন ধূমপান করছিলেন। সোহাগ পরিবহনের তিন কর্মচারী তাদের সরে গিয়ে ধূমপান করতে বললে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে প্রধান আসামি বিল্লালের নেতৃত্বে অন্যরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে সোহাগ পরিবহনের মালিকের বাড়ির গ্যারেজের সামনের নিরাপত্তা প্রহরীর কক্ষের কাচ ভেঙে ফেলেন।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, এ সময় সোহাগ কোম্পানির মালিকের ভাই ও কোম্পানির পরিচালক আলী হাসান তালুকদার, তার গাড়িচালক মাসুদ, কোম্পানির কর্মী হাসান তপন, ফরহাদ হোসেন, নাইমুর রহমান আদিব ও মাসুদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করা হয়। হামলাকারীরা সোহাগ পরিবহনের দুটি কাউন্টারে ঢুকে ভাঙচুর করেন। এতে পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়। তারা দুটি কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির ১৭ হাজার ৫৭০ টাকা লুট করেন।
হামলার ঘটনার পর স্বেচ্ছাসেবক দলের রমনা থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আহ্বায়ক বিল্লাল হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
