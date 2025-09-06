সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা: মূল আসামি বিল্লালসহ গ্রেফতার ২
রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ কাউন্টারে হামলার ঘটনায় মূল আসামিসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র্যাব)।
শনিবার (৬ সেপ্টম্বর) রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন আমবাগান এলাকা ও কেরানীগঞ্জ থানাধীন মডেল টাউন এলাকা থেকে এ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী।
গ্রেফতাররা হলেন- বিল্লাল তালুকদার ও বাপ্পি। তারা দুইজন এই ঘটনায় করা মামলার ১ ও ৩ নং আসামি।
ইন্তেখাব জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে রমনা থানাধীন মালিবাগ ডিআইটি রোডে সোহাগ পরিবহনের দুটি কাউন্টারে ৩০-৩৫ জন লোক দলবদ্ধ হয়ে চাপাতি, রামদা, কিরিচ ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় সোহাগ পরিবহনের সিকিউরিটি অফিসার বাদী হয়ে গত ৪ সেপ্টেম্বর ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ১৫-২০ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে রমনা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
তিনি জানান, এই ঘটনার পর র্যাব গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়ে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় চিহ্নিত আসামিদের গ্রেফতার কার্যক্রম শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার এজাহারনামীয় ১নং আসামি বিল্লাল তালুকদার ও ৩নং আসামি বাপ্পিকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের রমনা থানায় হস্তান্তরের কাজ প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।
