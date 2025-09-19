ঢাকা বারের আয়োজনে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন

ঢাকা বারের আয়োজনে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন
ঢাকা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে সনাতন ধর্মের অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে এ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। এদিন বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. খোরশেদ মিয়া আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ মো. রফিকুল ইসলাম।
জন্মাষ্টমী উদযাপন আয়োজন কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট বাসুদেব গুহের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ, ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নূরে আলম ভূঞা, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মিলিত সনাতন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জন্মাষ্টমী উদযাপন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট অশোক কুমার দত্ত।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, যুগে যুগে যখন মানুষ বিপথে চলে যায়, তখনই আপনাদের ধর্মে অবতার ও আমাদের ধর্মে পথপ্রদর্শকরা আবির্ভূত হন। তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের মাঝে হানাহানি দূর করা। আমরা যেন একই সঙ্গে একই দেশে একই সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে পারি, সেই কথাই তারা বলে গেছেন।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত আমাদের শিখিয়ে যায় সত্য ধর্ম ন্যায় ও ভালোবাসার প্রতীক। আমাদের ইসলামেও ন্যায়, ইনসাফ ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা ভিন্ন ধর্মের হলেও আমরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি, ভালোবাসতে পারি এবং সমাজে শান্তির বীজ বপন করতে পারি।
এমআইএন/ইএ