মৃত্যুর আগে যে বার্তা দিয়ে গেলেন কিংবদন্তি অভিনেতা গিল জেরার্ড

মৃত্যুর আগে যে বার্তা দিয়ে গেলেন কিংবদন্তি অভিনেতা গিল জেরার্ড
মারা গেছেন মার্কিন বিজ্ঞান কল্পকাহিনি সিরিজের কিংবদন্তি অভিনেতা গিল জেরার্ড। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষে মঙ্গলবার তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় গিল জেরার্ডের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন তার স্ত্রী জ্যানেট। তিনি লেখেন, ভোরবেলা তার জীবনসঙ্গী গিল এক বিরল ও অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ক্যানসারের কাছে পরাজিত হয়েছেন।
অসুস্থতা ধরা পড়ার পর থেকে তার মৃত্যুর ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক দিন। জ্যানেট আরও লেখেন, যত বছরই একসঙ্গে কাটুক না কেন, তা কখনোই যথেষ্ট হতো না। প্রিয় মানুষদের শক্ত করে ধরে রাখার এবং নিঃশর্ত ভালোবাসার কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।
মৃত্যুর পর প্রকাশের অনুরোধ রেখে গিল জেরার্ড নিজেও একটি বার্তা লিখে গিয়েছিলেন। সেটিও তার স্ত্রী শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, তার জীবন ছিল এক অসাধারণ যাত্রা। কাজের সুযোগ, পরিচিত মানুষ আর ভালোবাসা পাওয়া ও দেওয়ার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে পৃথিবীতে কাটানো ৮২টি বছর ছিল তৃপ্তিকর। আরকানসাস থেকে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর জর্জিয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো জীবনকে তিনি স্মরণ করেন গভীর কৃতজ্ঞতায়।
বার্তায় তিনি বলেন, যে কাজ আনন্দ বা ভালোবাসা দেয় না তাতে সময় নষ্ট না করাই শ্রেয়। বিদায়ের শেষে তিনি লেখেন, ‘মহাবিশ্বের কোথাও আবার দেখা হবে’।
উনিশশো ঊনআশি থেকে একাশি সাল পর্যন্ত প্রচারিত বিজ্ঞান কল্পকাহিনি ধারাবাহিক ‘পঁচিশ শতকের বাক রজার্স’-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পান গিল জেরার্ড। ওই গল্পে তিনি অভিনয় করেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম বাক রজার্স চরিত্রে। সেটি একজন মহাকাশচারীর চরিত্র। পাঁচশ চার বছর বরফাবদ্ধ থাকার পর ভবিষ্যতের এক ভিন্ন পৃথিবীতে জেগে ওঠেন তিনি। সিরিজটি দর্শকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং টেলিভিশনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।
এ ছাড়াও গিল জেরার্ড বিভিন্ন টেলিভিশন ধারাবাহিক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার দীর্ঘ অভিনয়জীবন তাকে মার্কিন টেলিভিশনের একটি পরিচিত ও সম্মানিত মুখে পরিণত করেছিল।
প্রিয় অভিনেতার মৃত্যুতে তার ভক্ত ও সহকর্মীরা শোক প্রকাশ করছেন। বিজ্ঞান কল্পকাহিনির পর্দায় যিনি ভবিষ্যতের মানুষ হয়ে বেঁচে ছিলেন বাস্তব জীবনে তিনি রেখে গেলেন স্মরণীয় এক উত্তরাধিকার।
