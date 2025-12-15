সাবেক বার সভাপতির জানাজা দুপুরে, বিরতির পর বসছে না কোর্ট
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার অ্যাসোসিয়েশন) সাবেক সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি এএফএম মেজবাহ উদ্দিনের মৃত্যুতে তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট উভয় বিভাগের বিচারকাজ অর্ধদিবস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ এ ঘোষণা দেন।
তিনি বলেন, আপিল বিভাগ বেলা ১১টার পর ও হাইকোর্ট বিভাগ দুপুরের বিরতির পর আর বসবেন না। চেম্বার জজ আদালতের বিচারকাজও বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়।
এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি এএফএম মেজবাহ উদ্দিনের (৮০) জানাজা দুপুরে বাদ জোহর সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বনানী কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হবে।
সিনিয়র অ্যাডভোকেট এএফএম মেজবাহ উদ্দিন ১৯৭৭ সালের ৩ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ২০০০ সালের ২৮ মে তিনি হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। দুই বছর দায়িত্ব পালনের পর তাকে আর স্থায়ী বিচারপতি করা হয়নি। এরপর তিনি আবার আইন পেশায় ফিরে আসেন। ২০০৯-২০১০ সেশনে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ছিলেন এ আইনজীবী। তার এক কন্যা অ্যাডভোকেট সীমন্তী আহমেদ।
এফএইচ/এসএনআর/জেআইএম