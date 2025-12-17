প্রধান উপদেষ্টা
যে দেশে লোক পাঠাতে যাই, প্রথম কথা তোমাদের কাগজপত্র সব জাল
দালাল চক্রের জালিয়াতির কারণে শ্রমবাজারের ক্ষতি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে (মিডিল ইস্ট) যাই, যে দেশে লোক পাঠাতে যাই, প্রথম কথা হলো তোমাদের কাগজপত্র সব জাল, নকল, ভেজাল ভুয়া। শুধু ভুয়া কাগজের জন্য বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে গেছে। জালিয়াতির জাতি হিসেবে আমরা পরিচিত হয়ে গেছি।
তিনি বলেন, শুধু একটি দেশই নয় একাধিক দেশের একই অভিযোগ তোমাদের লোক নেবো কি করে, কাগজপত্র সব ভুয়া। অভিযোগ একটাই জালিয়াতি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
