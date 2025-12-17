  2. দেশজুড়ে

ঈশ্বরদীতে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঈশ্বরদীতে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

পাবনার ঈশ্বরদীতে লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক বিরু মোল্লাকে (৬০) গুলি করে হত্যা করেছেন তার আপন চাচাতো ভাই জহুরুল ইসলাম মোল্লা।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পদ্মার চরের জমিতে মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীকুণ্ডা বিএনপির আহ্বায়ক বিরু মোল্লা ও তার আপন চাচাতো ভাই জহুরুল ইসলাম মোল্লার বিরোধ চলে আসছিল। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিরু মোল্লা জহুরুল ইসলাম মোল্লার বাড়িতে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বলার সময় দু’জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে জহুরুল ইসলাম মোল্লা বিরু মোল্লাকে গুলি করেন। গুলিবিদ্ধ বিরু মোল্লাকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে ও তদন্ত কাজ চলমান রয়েছে।

শেখ মহসীন/এফএ/এএসএম

