সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় পৌর প্যানেল মেয়রসহ চারজন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌরসভার প্যানেল মেয়র মো. আরশেদ আলী বিশ্বাস (৫৭) এবং রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি অবিমন্যু বিশ্বাস অভিসহ (৩৫) চারজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র। কারাগারে পাঠানো অপর আসামিরা হলেন আমিনুল হক ফয়সাল (৪৬) ও মো. বেলাল হোসেন তুহিন (৩০)।

এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান। অন্যদিকে আসামির আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। এর আগে গত সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার রামপুরা টিভি সেন্টারের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ মে বিকেলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অজ্ঞাত পরিচয়ের ৪০/৫০ জন নেতাকর্মী মালিবাগ রেলগেট থেকে মৌচাকে বিক্ষোভ মিছিল করে। সরকার ও রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা বিঘ্ন, ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা রাষ্ট্রবিরোধী মিছিল বের করে। আসামিরা নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে মিলিত হয়ে উগ্র ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেয়। এ ঘটনায় রাজধানীর শাহজাহানপুর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।

