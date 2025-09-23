শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা
সরাসরি সম্প্রচার হবে স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের জবানবন্দি
জুলাই-গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তার জবানবন্দি পেশ করবেন আগামীকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর)। তার এ জবানবন্দি সরাসরি (লাইভ টেলিকাস্ট) সম্প্রচার করা হবে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের অন্যতম প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।
প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, মামলার গুরুত্বপূর্ণ এ সাক্ষীর জবানবন্দি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে সরাসরি (লাইভ টেলিকাস্ট) সম্প্রচার করা হবে। স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। যদিও জানা গেছে, স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং অফিসার প্রসিকিউটর তানভীর জোহা।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ জবানবন্দি পেশ করবেন তিনি। ট্রাইব্যুনালে অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
