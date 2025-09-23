  2. আইন-আদালত

কাউন্সিলর একরাম হত্যা

ট্রাইব্যুনালে বদির বিষয়ে শুনানি ২ মাস পিছিয়েছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হক হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদির বিষয়ে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুনানির কথা থাকলেও সেটি হয়নি। এ জন্য আরও দুই মাস পিছিয়ে দিন ঠিক করেছেন আদালত।

প্রসিকিউশনের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

একরামুল হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত ২০ জুলাই বদিকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতিও দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একই সঙ্গে ওই দিন পরবর্তী শুনানি ও মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেন ট্রাইব্যুনাল। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সেটি শুনানিতে উঠে।

বদি কক্সবাজার-৪ (উখিয়া ও টেকনাফ) আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করে র‌্যাব।

২০১৮ সালের ২৬ মে রাতে র‌্যাবের সঙ্গে কথিত ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হন টেকনাফ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন কাউন্সিলর একরামুল। তিনি ১২ বছর টেকনাফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন।

