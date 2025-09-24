  2. আইন-আদালত

জুট ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো সোলায়মান সেলিমকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদালতে সোলায়মান সেলিম/ছবি: জাগো নিউজ

জুলাই আন্দোলনে শাহবাগে জুট ব্যবসায়ী মো. মনির হত্যা মামলায় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিমকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদেকুর রহমান শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

এদিন সোলায়মান সেলিমকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাইনুল ইসলাম খান পুলক গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। গ্রেফতার দেখানোর পক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন। অন্যদিকে গ্রেফতার দেখানোর বিরোধিতা করেন আসামির আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহিন। শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।

গত বছরের ১৩ নভেম্বর রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর গুলশানের একটি বাসা থেকে সোলায়মান সেলিমকে গ্রেফতার করে চকবাজার থানা পুলিশ। এরপর একাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় তাকে।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখারপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র জুট ব্যবসায়ী মো. মনির। দুপুরে আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা আক্তার গত ১৪ মার্চ শাহবাগ হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় ৩৫১ জনকে এজাহারনামীয় ও ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। কামরুল ইসলাম এ মামলার ৭ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

