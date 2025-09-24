লিগ্যাল এইড-এর তথ্য
সরকারি খরচে আইনি সহায়তা পেয়েছেন ৫ লাখের বেশি মানুষ
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার (লিগ্যাল এইড) মাধ্যমে সরকারি খরচে ৫ লাখ ৭ হাজার ২২৮ জন আইনি পরামর্শ ও সেবা পেয়েছেন। সম্প্রতি লিগ্যাল এইডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে ৪ লাখ ৩৮ হাজার ৪৭৪টি মামলায় আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এ সময়ে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৬ হাজার ৩৮৮ জন, দেশের ৬৪ জেলার লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ২ লাখ ৬৮ হাজার ৫২১ জন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক লিগ্যাল এইড সেল থেকে ২১ হাজার ৭৪৭ জন সরকারি খরচে আইনি পরামর্শ সেবা পেয়েছেন। এছাড়া জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার ‘১৬৪৩০’ (টোল ফ্রি)-তে কল করে এক লাখ ৯০ হাজার ৫৭২ জন আইনি পরামর্শ নিয়েছেন।
দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’-এর অধীনে সরকারি খরচে এসব সেবা দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
