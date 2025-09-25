সেলিম আল দীনের মূল্যবান সামগ্রী ফেরত চেয়ে ৪ জনকে লিগ্যাল নোটিশ

সেলিম আল দীনের মূল্যবান সামগ্রী ফেরত চেয়ে ৪ জনকে লিগ্যাল নোটিশ
নাট্যকার সেলিম আল দীনের পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি ও মূল্যবান সামগ্রী ফেরত দিতে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুসহ সংশ্লিষ্ট চারজনের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) লিগ্যাল নোটিশটি পাঠিয়েছেন সেলিম আল দীনের ভাইয়ের ছেলে ও সেলিম আল দীন কেন্দ্র, ফেনীর সহ-সভাপতি সাংবাদিক সালাহ উদ্দিন শুভ্র। শুভ্রর পক্ষে ডাকযোগে লিগ্যাল নোটিশটি পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান।
নোটিশে অভিযোগ করা হয়, দেশবরেণ্য নাট্যকার প্রয়াত সেলিম আল দীনের অর্জিত বিভিন্ন পদক, পুরস্কার, নাটকের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষাকল্পে ফেনীতে অবস্থিত সেলিম আল দীন জাদুঘরে জমা করতেন মঞ্চ নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু ও মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম এবং নাসরিন সুলতানা বিলকিস। তারা সবাই প্রয়াত সেলিম আল দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করার সুযোগ নিয়ে তার অর্জিত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী, পদক, পুরস্কার, নাটক ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি, ব্যবহার্য অন্যান্য সামগ্রী বেআইনিভাবে নিজেদের কাছে রেখেছেন।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, সেলিম আল দীন একজন বিশ্বমানের নাট্যকার, লেখক, গবেষক ও নাট্য নির্দেশক ছিলেন। নাট্যজগতে তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘নাট্যাচার্য’ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।
আরও পড়ুন
বাংলা নাটকের গৌড়জন সেলিম আল দীন
৭১-এ ‘গেরিলা’ নাসির উদ্দিন ইউসুফ
কলকাতায় বিয়ে করলেন নাসির উদ্দিন ইউসুফের মেয়ে এশা
এছাড়া তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করে সুনাম কুড়িয়েছেন। নোটিশে বলা হয়েছে তার এই সমস্ত পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ও তার ব্যবহার্য সামগ্রী জাতীয় সম্পদ এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সংবিধানের ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রয়াত সেলিম আল দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজের সুবিধা নিয়ে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম এবং নাসরিন সুলতানা বিলকিস সেলিম আল দীনের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, পদক ও পুরস্কার নিজেরা ভাগাভাগি করে নিজেদের কাছে নিয়ে রেখেছেন যা ধীরে ধীরে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রদর্শনের অভাবে সেলিম আল দীন ভক্ত, গবেষক ও অনুরাগীরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
নোটিশে উল্লেখ করা হয় যে, নাট্যকারের জন্মস্থান ফেনীতে সেলিম আল দীন কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের অংশ হিসেবে ‘সেলিম আল দীন মিউজিয়াম’ রয়েছে যা ২০০৯ সাল থেকে সচল।
ওই কেন্দ্র ও জাদুঘরে অগণিত ভক্ত, অনুরাগী, দেশি-বিদেশি গবেষকরা নিয়মিত যাতায়াত করলেও সেলিম আল দীনের মূল্যবান এই সমস্ত পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি ও তার ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দেখা পাচ্ছেন না যা সবাইকে মর্মাহত করে চলেছে।
নোটিশে দাবি করা হয়েছে যে, নোটিশদাতা বার বার এগুলো ফেরত দিতে বললেও নোটিশ গ্রহণকারীরা তাতে কর্ণপাত করেননি। বিশেষ করে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী হওয়ায় নোটিশদাতাকে হুমকি প্রদান করতেন এবং নিরাপদ জীবন চাইলে সেগুলো ফেরত না চাইতে নিয়মিত শাসাতেন।
নোটিশদাতা সেলিম আল দীনের ভাতিজা হিসেবে উত্তরাধিকার আইনেও তার কাছে সমস্ত কিছু ফেরত প্রদানের দাবি জানিয়েছেন যাতে করে তিনি সেগুলো সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
নোটিশে ১৫ দিনের সময় উল্লেখ করে প্রয়াত সেলিম আল দীনের সমস্ত পদক, পাণ্ডুলিপি, পুরস্কার, মূল্যবান সামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেরত প্রদানের জন্য বলা হয়েছে অন্যথায় উচ্চ আদালতে রিটসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিগ্যাল নোটিশের কপি পাঠানো হয়েছে।
এফএইচ/এসএইচএস/জিকেএস