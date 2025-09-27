বাংলাদেশ ল’ অ্যালায়েন্সের নতুন কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ল’ অ্যালায়েন্সের নতুন কমিটি গঠন
বাংলাদেশ ল’ অ্যালায়েন্সের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে জায়েদ বিন নাসেরকে নির্বাহী সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে।
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন সরকার অভি এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বর্তমান সহ-সভাপতি মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্। কমিটি পুনর্গঠন করে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক তাজওয়ার বিন মালেক অর্ণবকে সহ-সভাপতি করা হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সদ্যবিদায়ী সাধারণ সম্পাদক তাজওয়ার বিন মালেক অর্ণব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এমন তথ্য জানানো হয়।
পুনর্গঠিত কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ২০২০ সালের ৪ আগস্ট প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর নতুন সভাপতি পেয়েছে ল’ অ্যালায়েন্স। দ্বিতীয় সভাপতি মহিউদ্দিন সরকার অভি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ল’ অ্যালায়েন্সের তৃতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্।
এফএইচ/জেএইচ/জেআইএম