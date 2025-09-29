ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের দিন ধার্য হতে পারে আজ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর মামলায় অভিযোগ (ফর্মাল চার্জ) গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য দিন ক্ষণ ঠিক করে তা ধার্য করা হতে পারে আজ।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল- ২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন, বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার।
এ বিষয়ে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম জাগোনিউজকে বলেন, আজ মূলত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর মামলায় অভিযোগ (ফর্মাল চার্জ) গঠনের সব নথিপত্র প্রস্তুত করে আদালতে উপস্থাপন করা হবে। এরপর আদালত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের জন্য দিনক্ষণ ঠিক করবেন।
এর আগে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে আনার কথা না থাকলেও তাকে হাজির করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ট্রাইব্যুনাল-২ এ মামলাটি স্থানান্তর করার জন্য।
এর আগে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ২৯ সেপ্টেম্বর এই মামলায় তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য আজ ২৯ সেপ্টেম্বর দিন ঠিক করেন আদালত।
আজও তাকে (হাসানুল হক ইনু) ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে।
ওইদিন ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর ফারুক আহমেদ, প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার ও আবদুস সাত্তার পালোয়ান।
আসামি হাসানুল হক ইনু আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে টিভি চ্যানেলে বক্তব্য দেন এবং আন্দোলনকারীদের বিএনপি, জামায়াত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ট্যাগ দিয়ে উসকানি দেওয়াসহ বিভিন্ন অপরাধে সায় দেন। সরকার কর্তৃক কারফিউ জারিপূর্বক প্রাণঘাতি অস্ত্র ব্যবহার করে হত্যাসহ নির্যাতনকে কৌশলে সমর্থন দেন। আন্দোলন দমনে গুলি, বোম্বিং ও হত্যাসহ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপ অনুমোদন করেন। এসব পরিকল্পনা কার্যকর করতে হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও সম্পৃক্ত থাকাসহ আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে।
