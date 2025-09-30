মতামত ছাড়াই বিভাগের সিদ্ধান্ত
প্রাক নিকার সচিব কমিটিকে লিগ্যাল নোটিশ
বৃহত্তর নোয়াখালীকে কুমিল্লা বিভাগের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক নিকার সচিব কমিটিকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ তরিক উল্যাহ।
নোয়াখালী এলাকার মানুষের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়াই বিভাগ ঘোষণা দিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পাঠানো ডিমান্ডিং জাস্টিস নোটিশে বলা হয়, বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রায় ৮০ লাখ মানুষের কোনো বক্তব্য না শুনে, নোয়াখালী অঞ্চলে কোনো গণশুনানি না করে এবং কোনো আলোচনা বা মতবিনিময় সভা না করেই এমন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ন্যাচারাল জাস্টিসের পরিপন্থী। এর ফলে সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের জনগণকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি।
নোটিশে আরও বলা হয়, নোয়াখালী নতুন বিভাগ হবে, নাকি বিদ্যমান বিভাগের মধ্যেই থাকবে কিংবা নতুন কোনো বিভাগের সঙ্গে যাবে কি-না সাংবিধানিক অধিকার বলে তা নির্ধারণের একক এখতিয়ার নোয়াখালীর ভাষাভাষী মানুষেরই। এমনকি বিভাগের জন্য জুলাই বিপ্লব হয়নি এবং জুলাই সনদে একপাক্ষিকভাবে বিভাগের বিষয়টি বৈষম্যমূলক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ।
প্রাক নিকার সচিব কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে বিষয়টি প্রত্যাহার এবং আইনজীবী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে দক্ষ প্যানেল প্রস্তুত পূর্বক গণশুনানি করে নোয়াখালী অঞ্চলে নতুন বিভাগ গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরামর্শ দেন আইনজীবী মোহাম্মদ তরিক উল্যাহ।
