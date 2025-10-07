শেষ সাক্ষী ও আইওকে আজও জেরা করবেন শেখ হাসিনার আইনজীবী
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রাষ্ট্রপক্ষের সর্বশষ ও ৫৪তম সাক্ষী এবং মূল তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) মো. আলমগীরকে আজও জেরা করা হবে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ সাক্ষীকে তৃতীয় দিনের মতো জেরা করবেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
মো. আমির হোসেন রাষ্ট্রীয় খরচে নিযুক্ত আসামিপক্ষের আইনজীবী।
এর আগে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে টানা তিনদিনের মতো সাক্ষীর জবানবন্দি দেন তদন্ত কর্মকর্তা। তিনি এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ৫৪তম ও সর্বশেষ সাক্ষী।
জবানবন্দিতে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন তিনি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে আন্দোলন চলাকালীন ৪১টি জেলার ৪৩৮টি স্থানে হত্যাকাণ্ড ও ৫০টিরও বেশি জেলায় মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে জেরা শুরু করে ৩০ সেপ্টেম্বর। এরপর বাদবাকি জেরার জন্য ৬ অক্টোবর দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল। এরই ধারাবাহিকতায় আজও জেরা অনুষ্ঠিত হবে।
মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য দুই আসামি হলেন- সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন (পরে রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি পেশ করেছেন)।
এ মামলার প্রথম তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন তদন্ত সংস্থার উপ-পরিচালক মো. জানে আলম খান। পরে তদন্ত করেন উপ-পরিচালক মো. আলমগীর। সার্বিক সহযোগিতা করেন বিশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তা তানভীর হাসান জোহা।
এ ঘটনায় তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীর চলতি বছরের ১২ মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরে গত ৩১ মে সম্পূরক অভিযোগ দেওয়া হয়। গত ১ জুন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়।
গত ১০ জুলাই এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফর্মাল চার্জ) গঠনের আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে সাবেক আইজিপি মামুন নিজেকে ‘অ্যাপ্রুভার’ (রাজসাক্ষী) হিসেবে যে আবেদন করেছেন, তা মঞ্জুর করেন আদালত। এরপর ৩ আগস্ট থেকে মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে এখনো চলছে।
