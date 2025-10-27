ইডেনের ছাত্রলীগ নেত্রী রিভার জামিন শুনানি মুলতবি
রাজধানীর শাহবাগ থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইডেন মহিলা কলেজ শাখার সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভার জামিন শুনানি তিন মাসের জন্য মুলতবি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে আজ তামান্না জেসমিন রিভার পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার মোজাক্কের হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক।
ব্যারিস্টার মোজাক্কের সাংবাদিকদের বলেন, শাহবাগ থানার এ মামলায় হাইকোর্ট জামিন দিয়েছিলেন। কিন্তু আরও একটি মামলা থাকায় তিনি (রিভা) জামিনে মুক্তি পেতে পারেননি। এরমধ্যে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করেছেন। আজ ওই আবেদনের ওপর শুনানি তিন মাসের জন্য মুলতবি রেখেছেন।
জানা যায়, তামান্না জেসমিন রিভা ইডেন কলেজের মার্কেটিং বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এক যুগ ধরে তিনি ইডেনের ছাত্রীনিবাসে থাকতেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর ভাটারা থেকে তাকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
পরদিন ১৬ ডিসেম্বর শাহবাগ থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় রিভার দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমানের আদালত।
কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীরাও যোগ দেন। তখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে রিভার বিরুদ্ধে।
২০২৪ সালের ১৫ জুলাইয়ের পর আন্দোলন তীব্র হলে ইডেনের ছাত্রীরাও ছাত্রলীগের নেত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এতে টিকতে না পেরে পালিয়ে যান রিভা। এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
এফএইচ/এমকেআর/জিকেএস