হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বোন শেখ রেহানা, ভাগ্নি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক এবং রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা তিন মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) সকালে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলমের এজলাসে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। তিন মামলায় মোট পাঁচজন সাক্ষ্য দেন। পরবর্তী শুনানির তারিখ আগামী ৯ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।
মামলার নথি অনুযায়ী, তিন মামলায় শেখ হাসিনা ও টিউলিপ সিদ্দিক আসামি। পৃথকভাবে শেখ রেহানা, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীসহ মোট ২৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
দুদকের কৌশুলি মীর আহমেদ আলী সালাম বলেন, মামলাটির সাক্ষ্যগ্রহণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আশা করছি, চলতি নভেম্বরেই এ মামলার রায় ঘোষণা সম্ভব হবে।
এসব মামলায় রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমও আসামি। গত ২৯ অক্টোবর তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আজকের শুনানিতে তার আইনজীবী শাহীনুর ইসলাম সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ পান।
এর আগে, ২৯ অক্টোবর ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এ একই প্রকল্পে দায়ের করা তিন মামলায় আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। ওই মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হয়েছে আগামীকাল (সোমবার)।
পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে গত ২৫ মার্চ ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে দুদকের ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।
অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর ইঞ্জিনিয়ার সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সহকারী পরিচালক ফারিয়া সুলতানা, মাজহারুল ইসলাম, উপপরিচালক নায়েব আলী শরীফ, পরিচালক শেখ শহিদুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং সাবেক গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।
এমডিএএ/এএমএ/এমএস