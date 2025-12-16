  2. আইন-আদালত

শ্যামবাজারে ব্যবসায়ীকে হত্যা: রিমান্ড শেষে নয়ন কারাগারে

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শ্যামবাজারে ব্যবসায়ীকে হত্যা: রিমান্ড শেষে নয়ন কারাগারে

পুরান ঢাকার শ্যামবাজারে আব্দুর রহমান ভূঁইয়া (৫৫) নামে এক মসলা ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার মামলার আসামি এমামুল হাসান নয়নকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুজ্জামানের আদালত তার জামিন আবেদন নাকচ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই সোহানুজ্জামান।

এর আগে গ্রেফতারের পর নয়নকে কদমতলী থানার একটি মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে শ্যামবাজারে আব্দুর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। মঙ্গলবার রিমান্ড শেষে নয়নকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার ইন্সপেক্টর মহায়মেনুল ইসলাম।

শুনানিকালে নয়নের পক্ষে তার আইনজীবী ইকবাল হোসেন জামিনের আবেদন করেন। তবে শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার এজাহার ও তদন্ত সূত্রে জানা যায়, নয়নের স্ত্রীর ভাই অয়ন গাঙ্গুলী পলাশ হাসনাবাদে হলুদ মরিচের ব্যবসা করেন। নয়ন নিজে সূত্রাপুর থানার ১৩ নম্বর শ্যামবাজারের রহমত উল্লাহ বাণিজ্যালয়ে হলুদ মরিচের আড়তদারী ও হলুদ মরিচ ভাঙানোর মিল পরিচালনা করতেন। অয়ন নয়নের কাছ থেকে হলুদ ও মরিচ কিনে হাসনাবাদে বিভিন্ন দোকানে পাইকারি বিক্রি করতেন।

গত ১১ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে নয়ন অয়নের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে শ্যামবাজারে যেতে বলেন। তিনি জানান, তিনি ‘ফ্রেশ’ হচ্ছেন। পরে সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে অয়ন সূত্রাপুর থানার শ্যামবাজার এলাকার মাওলাবক্স চক্ষু হাসপাতালের সামনে পৌঁছান। সেখানে তিনি নয়ন ও রুবেল নামে অপর এক ব্যক্তিকে দেখতে পান।

তদন্ত সূত্রে আরও জানা যায়, ওই সময় অয়নের মাথায় ক্যাপ, পরনে জিন্সের প্যান্ট এবং পায়ে চকলেট রঙের চামড়ার স্যান্ডেল ছিল। তারা সেখানে বসে চা পান করেন। তখন নয়ন অয়নকে বলেন, আব্দুর রহমান অনেক ঝামেলা করতেছে, তাকে সাইজ করতে হবে।

বেলা আনুমানিক ১২টার দিকে আব্দুর রহমান তার বাসা থেকে বের হয়ে শ্যামবাজারের দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলে নয়ন অয়নকে দ্রুত সামনে যেতে বলেন। এরপর অয়ন, নয়ন ও রুবেল তিনজন রূপলাল দাস লেনের দিকে এগোতে থাকেন। একপর্যায়ে আব্দুর রহমান অয়নকে ক্রস করে সামনে এগিয়ে গেলে এবং নয়নের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় অয়ন দুই রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান। ওই মুহূর্তে নয়ন সামনের দিকে দৌঁড় দেন এবং অয়ন ও রুবেল পেছনের দিকে দ্রুত হাঁটতে থাকেন।

ঘটনার পর রুবেল ফোন করে নয়নের খোঁজ নেন। তখন নয়ন তাকে বলেন, তোমরা পোস্তগোলা গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। এরপর অয়ন, নয়ন ও রুবেল পোস্তগোলায় গিয়ে একত্রিত হন। সেখানে রুবেল বাসার উদ্দেশ্যে চলে যান। অয়ন ও নয়ন সারাদিন বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করার পর রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থানকালে র‍্যাব তাদের গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় নিহত আব্দুর রহমানের ছেলে শাকিল আহম্মেদ শনিবার সূত্রাপুর থানায় নয়নের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও তিন থেকে চারজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিহত আব্দুর রহমান ভূইয়া শ্যামবাজার মাছ বাজার সমিতির সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন।

