মানবতাবিরোধী অপরাধ
ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
জুলাই-আগস্টে গণহত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) জমা দিয়েছে প্রসিকিউশন।
ওবায়দুল কাদের ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন, বাহাউদ্দীন নাসিম, মোহাম্মদ আলি আরাফাত, শেখ ফজলে শামস পরশ, মইনুল নিখিল, সাদ্দাম, ইনান।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এই ৭ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ জমা দিয়েছে প্রসিকিউশন।
বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজি এম এইচ তামিম।
