তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে শুনানি, এজলাসে নেপালের প্রধান বিচারপতি

প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
নেপালের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ মান সিং রাউত

বাংলাদেশে সফররত নেপালের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ মান সিং রাউত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন। এদিন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরানোর বিষয়ে আপিল শুনানি চলাকালে তিনি এজলাসে উপস্থিত ছিলেন।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত আপিল বেঞ্চে বসে বিচারকাজ পর্যবেক্ষণ করেন নেপালের প্রধান বিচারপতি। গতকাল শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে ঢাকা সফরে আসেন প্রকাশ মান সিং রাউত।

এদিন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরাতে করা আপিল আবেদনের ওপর ষষ্ঠ দিনের মতো শুনানি হয়। ঐতিহাসিক এ মামলার শুনানি পর্যবেক্ষণ করেন নেপালের প্রধান বিচারপতি।

নেপালের প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান নেপালের প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানান সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, গভীর আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে আমি এই বেঞ্চে নেপালের প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানাচ্ছি। তার উপস্থিতি আজ শুধু এই আদালতকেই আলোকিত করছে না, বরং আমাদের দুই দেশের যৌথ বিচারিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেন, নেপাল ও বাংলাদেশ ভূগোল, বন্ধুত্ব ও সাংবিধানিক পরিণতির অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। উভয় দেশই নিজ নিজ সময়ে জটিল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে—সেসব সময়ে বিচার বিভাগই ছিল গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ও আইনের শাসনের চূড়ান্ত রক্ষক।

‘আপনার আজকের উপস্থিতি, যখন এই আদালত অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো ও বৈধতা সংক্রান্ত একটি সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচারাধীন, তাই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রতীকী। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রকৃত শক্তি সংকটহীনতায় নয়, বরং সততা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সেই সংকটে প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতায় নিহিত রয়েছে’- নেপালের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে বলেন তিনি।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, আমাদের দুই দেশের বিচার বিভাগ, যদিও আইনি ঐতিহ্যে ভিন্ন, তবু এক বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ—ন্যায়বিচার কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; এটি জনগণের আইনের প্রতি আস্থার জীবন্ত প্রতিফলন।

তিনি বলেন, আপনার এ সফর আমাদের দুদেশের সুপ্রিম কোর্টের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্যের প্রতিফলন—একটি অংশীদারত্ব, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিচারিক সংস্কার, স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনের অভিন্ন প্রয়াসভিত্তিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিনিময় আমাদের উভয় বিচারব্যবস্থার মধ্যে রূপান্তরমুখী শাসন প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের ভূমিকা সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি সৃষ্টি করবে এবং ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতার প্রেরণা জোগাবে।

আদালতে এদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। শুনানি আগামী মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। ওইদিন পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

শুনানি শেষে আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমানে নেপালের প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশ সফর করছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আপিল বিভাগে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি জানান নেপালের প্রধান বিচারপতি আমাদের আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। এ মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে ও ব্যারিস্টার এহসান এ সিদ্দিককে দুটি পয়েন্টে শুনানি করতে বলা হয়। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মতামত দিয়েছি।

