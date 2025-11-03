কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি
ডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য আজ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রাজধানীর রামপুরায় ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণ আমির হোসেনকে গুলি এবং দুজনকে হত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পাঁচজন আসামির বিরুদ্ধে আজ তৃতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। আসামিদের মধ্যে আছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান।
সোমবার (৩ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এর আগে গত ২৩ অক্টোবর রাষ্ট্রপক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন গুলিবিদ্ধ আমির। তিনি নিজের দুই পায়ে পর পর ছয় রাউন্ড গুলি লাগার বর্ণনা দেন। এরপর ২৭ অক্টোবর দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন গুলিবিদ্ধ বাসিত খান মুসার বাবা মো. মোস্তাফিজুর রহমান। পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আদালত।
এ মামলায় গত ৩১ জুলাই চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা। পরে ৭ আগস্ট ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষ বা প্রসিকিউশনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) জমা দেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ। ১৮ সেপ্টেম্বর হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
এফএইচ/একিউএফ/জেআইএম