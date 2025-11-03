  2. আইন-আদালত

নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসা গ্রুপের নজরুল ও দেশ টিভির আরিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার ও দেশ টিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান

রাজধানীতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া দুটি পৃথক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং দেশ টিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গুলশান থানার কামাল হোসেন হত্যা মামলায় নজরুল ইসলাম মজুমদারকে এবং কোতোয়ালি থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় আরিফ হাসানকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন দুই আসামিকে আদালতে হাজির করা হলে তাদের গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে শুনানি হয়। শুনানিকালে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নজরুল ও আরিফ দুজনই আদালতের অনুমতি নিয়ে নিজেদের বক্তব্য দেন। শুনানি শেষে আদালত দুজনকেই কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গত ৩০ অক্টোবর গুলশান থানার উপপরিদর্শক রেজাউল নজরুল ইসলাম মজুমদারকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। একইভাবে ২৮ অক্টোবর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক অনুতাপ ঘোষ আরিফ হাসানকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন।

হত্যা মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই গুলশান থানার শাহজাদপুর বাটার গলি এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন কামাল হোসেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় চলতি বছরের ৭ জুলাই গুলশান থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

অন্যদিকে, হত্যাচেষ্টা মামলায় বলা হয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্ট কোতোয়ালি থানার সিএমএম কোর্ট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন রোফায়েদ হাসানসহ ২৫-৩০ জন। সে সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন রোফায়েদ। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাসায় নেওয়া হলেও তিনি এখনো শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। এ ঘটনায় একই বছরের ১৪ নভেম্বর কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন নয়ন হোসেন।

