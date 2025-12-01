শেখ সালাহউদ্দিনসহ ঘনিষ্ঠজনদের ১২১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই ও খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল, তার স্ত্রী, তিন ভাইসহ স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১২১টি ব্যাংক হিসাব, তিনটি মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) অ্যাকাউন্ট এবং তিনটি বিও (বেনিফিশারি ওনার) হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ।
রোববার (৩০ নভেম্বর) এই আদেশ দেওয়া হয়।
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানায়, অবরুদ্ধ হওয়া হিসাবগুলোতে মোট ৪৮ কোটি ৪৭ লাখ ৮৫ হাজার ৬২৯ টাকা রয়েছে। দুদকের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত এই সিদ্ধান্ত দেয়। শুনানিতে দুদকের পক্ষে আইনজীবী মো. ফেরদৌস রহমান আবেদন উপস্থাপন করেন এবং মীর আহমেদ আলী সালাম যুক্তি তুলে ধরেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, শেখ সালাহউদ্দিন ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে এসব হিসাব শনাক্ত করা হয়েছে।
কমিশনের দাবি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থ স্থানান্তর বা বেহাতের চেষ্টা করছে। যা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে তদন্ত চলাকালে হিসাবগুলো অবরুদ্ধ রাখা প্রয়োজন বলে দুদক আদালতে জানায়। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
