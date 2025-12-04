চিকিৎসার জন্য ফারুক খানের জামিন আবেদন
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্তাধীন আসামি সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ফারুক খানের চিকিৎসার জন্য জামিন চেয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হয়েছে।
আদালত তার চিকিৎসার বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছেন। সেদিন পরবর্তী শুনানি হবে।
ফারুক খানের আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. মোস্তাফিজুর রহমান খান বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এই দিন ঠিক করেন।
ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আদালতে আজ আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ফারুক খানের আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. মোস্তাফিজুর রহমান খান।
এর আগে ৪ জুন গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ফারুক খানের স্বাস্থ্যগত বিষয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত আবেদনের ওপর শুনানি হয়।
৪ জুন শুনানিতে ফারুক খানের স্বাস্থ্যের ওপর কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রতিবেদন তুলে ধরে তার আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ফারুক খানকে সর্বশেষ ২০ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছিল। তখন তিনি একা একাই চলতে পেরেছেন। কিন্তু এখন তিনি একা চলাফেরা করতে পারেন না। তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।
আন্তর্জাতিক নজির তুলে ধরে ফারুক খানের আইনজীবী বলেন, কারাবন্দিদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ফারুক খান সব সময় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসা নিয়েছেন। জামিন দিয়ে তাকে সিএমএইচে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার এখতিয়ার এই ট্রাইব্যুনালের আছে।
এসময় ট্রাইব্যুনাল বলেন, ফারুক খানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। কারাগারে তার চিকিৎসা চলছে। কারা কর্তৃপক্ষ বলেনি, তাকে চিকিৎসা দিতে পারবে না। তবে বাইরের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসকের সেবা নিতে চাইলে, সেই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
