নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মামলায় ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন

প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মামলায় ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী/ফাইল ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মানহানি মামলায় ডিবি পুলিশকে আগামী ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মামলাটি পল্টন থানায় তালিকাভুক্ত হবে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কাজী মুকিতুজ্জামান বাদী হয়ে মামলাটি করেন। পরে আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, গত ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পর আসামি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিএনপি ও আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের সুনাম ক্ষুণ্ন এবং সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেন। এতে বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট এবং নেতাকর্মীদের মানসিক ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী গত ১ নভেম্বর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়নকে নিয়ে বলেন, ‘জুলাই সনদ নিয়ে একটি বড় দল গুন্ডামি করছে, ঢাকা মহানগরের একজন নেতা আছে নয়ন, ও একা যে পরিমাণ চাঁদাবাজি করেছে এবং দুর্নীতি করেছে, এ টাকা দিয়েও বাংলাদেশে একটা গণভোট সম্ভব। আমরা ওনাদের এতদিন জমজমের পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি, ওনাদের মাথা ক্লিন হয়নি, বডিও ক্লিন হয়নি। এখন আমার মনে হয় ওনাদের বুড়িগঙ্গার পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।’

আদালত মামলাটি গ্রহণ করে ডিবিকে তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেন।

