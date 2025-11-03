সাবেক মন্ত্রী রেজাউল করিম ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ
সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী এস এম রেজাউল করিম এবং তার স্ত্রী ফেরোজা পারভীনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা দুটি পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেন।
সাবেক এ মন্ত্রী বিরুদ্ধে দুদকের অভিযোগ আবেদনে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী এস এম রেজাউল করিম সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আয়বহির্ভূত সম্পদ হিসেবে প্রায় ৭ কোটি ৯৬ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন এবং তা নিজের দখলে রেখেছেন। পাশাপাশি তাঁর নামে থাকা ১২টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে, যা ঘুষ, দুর্নীতি ও অর্থপাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দুদক মনে করছে।
অন্য আবেদনে সাবেক মন্ত্রীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, রেজাউল করিমের স্ত্রী ফেরোজা পারভীনও স্বামীর সহায়তায় আয়বহির্ভূত উৎস থেকে প্রায় ৪ কোটি ৬ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও নিজের দখলে রেখেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
দুদক কর্মকর্তারা জাগো নিউজকে বলেন, উভয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
