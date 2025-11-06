  2. আইন-আদালত

‘অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ না করেও জাতীয় নির্বাচন করতে পারবেন’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান/ফাইল ছবি

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, তিনি সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান পদ না ছেড়েও জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরানো নিয়ে আপিল বিভাগের শুনানির পর নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে অ্যাটর্নি জেনারেল এ কথা বলেন।

মো. আসাদুজ্জামান জানান, অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারি কোনো কর্মচারী নন। তিনি সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের আইনজীবী। এটি সরকারি কোনো কর্মচারীর পদ নয়। অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ করে অথবা না করেও নির্বাচন করতে পারেন, এটি প্রতিষ্ঠিত।

‘আমার দায়িত্ব পালনের সময় আমি রাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল,’ যোগ করেন তিনি।

মানুষ মনে করেন অ্যাটর্নি জেনারেল নিরপেক্ষ থাকবেন- সাংবাদিকদের এমন মন্তব্যের জবাবে আসাদুজ্জামান বলেন, ‘অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের পক্ষের। এমনকি অ্যাটর্নি জেনারেল যদি মনে করেন কোনো ঘটনায় সরকারের কোনো পদক্ষেপ সমর্থনযোগ্য না, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে সেটার বিরোধিতা করা। সেটাই হলো আইন।

এসময় তিনি আরও বলেন, ‘পদে থেকেও নির্বাচন করা যাবে। এতে আইনে কোনো বাধা নেই।’

আসাদুজ্জামান দাবি করেন, অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্বাচন করা নিয়ে বুধবার (৫ নভেম্বর) সংবাদ ঠিকভাবে প্রচার হয়নি।

