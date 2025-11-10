  2. আইন-আদালত

আলমপনা বিল্ডার্সের এমডির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা মহানগর আদালত/ফাইল ছবি

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আলমপনা বিল্ডার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আসাদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত।

রোববার (৯ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অর্থ বিতরণ ও আত্মসাতের অভিযোগে তিনটি মামলা করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালে তাকে একাধিকবার হাজির হওয়ার নোটিশ পাঠানো হলেও তিনি দুদকের সামনে উপস্থিত হননি কিংবা কোনো নথিও জমা দেননি।

সেখানে আরও বলা হয়, তদন্তে জানা গেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশত্যাগের মাধ্যমে বিচার এড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। যথাযথ তদন্তের স্বার্থে তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন।

