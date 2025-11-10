  2. আইন-আদালত

হাসিনা-জয়-পুতুলের প্লট দুর্নীতি মামলার শুনানি আজ

আশিকুজ্জামান আশিকুজ্জামান , নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৮:১৫ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
রাজউকের প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা তিন মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে আজ সোমবার (১০ নভেম্বর)।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এই শুনানি গ্রহণ করবেন। গত ৬ নভেম্বর আসামিপক্ষের আইনজীবীরা তদন্ত কর্মকর্তাদের জেরা শেষ করতে না পারায় আদালত শুনানি মুলতবি করে আজকের দিন ধার্য করেন।

এর আগে, ওইদিন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া (যিনি শেখ হাসিনাসহ ১২ আসামির মামলার তদন্ত কর্মকর্তা) এবং সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান (শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ আসামির মামলার তদন্ত কর্মকর্তা) আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাদের জেরা শুরু হলেও আদালতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

আফনান জান্নাত কেয়া শেখ হাসিনা ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ আসামির মামলারও তদন্ত করছেন। ওই মামলায়ও তার সাক্ষ্যগ্রহণের কথা থাকলেও আগের দুটি মামলার কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হওয়ায় তা স্থগিত রাখা হয়।

তিন মামলায় এখন পর্যন্ত মোট ৭৯ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ গত ৩১ জুলাই ছয় মামলার মধ্যে তিনটির অভিযোগ গঠন করে আসামিদের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর নির্দেশ দেন। একই দিনে বিশেষ জজ আদালত-৪ বাকি তিন মামলার অভিযোগ গঠন করে।

এর আগে, গত ২০ জুলাই ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ জাকির হোসাইন গালিব আসামিরা বারবার আদালতে হাজির না হওয়ায় মামলাগুলো বিচারিক আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

