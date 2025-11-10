হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে প্লট কেলেঙ্কারি মামলার শুনানি চলছে
রাজধানীতে রাজউকের প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা তিন মামলার শুনানি বর্তমানে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এ চলছে।
বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে সোমবার (১০ নভেম্বর) সকালে এই শুনানি শুরু হয়। বেলা আড়াইটায় প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত কার্যক্রম চলছিল।
এজলাসে দেখা যায়, এ মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করা রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের আইনজীবী মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম সাক্ষীদের জেরা করছিলেন।
আজকের শুনানিতে দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া ও এস এম রাশেদুল হাসান উপস্থিত রয়েছেন। তারা যথাক্রমে শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ আসামিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্ত কর্মকর্তা। আদালতে তাদের জেরা কার্যক্রম চলছে।
সূত্র জানিয়েছে, আজকের শুনানিতে আগের দুই মামলার জেরা শেষ হওয়ার পর শেখ হাসিনা ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে আসামি করে করা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা আফনান জান্নাত কেয়ার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হতে পারে।
এ পর্যন্ত তিন মামলায় মোট ৭৯ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
গত ৩১ জুলাই ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ ছয় মামলার মধ্যে তিনটির অভিযোগ গঠন করে আসামিদের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর নির্দেশ দেন। একই দিনে বিশেষ জজ আদালত-৪ বাকি তিন মামলার অভিযোগ গঠন করেন।
দুদক ২০২৫ সালের ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে মোট ছয়টি মামলা দায়ের করে এবং একই বছরের ১০ মার্চ সব মামলায় চার্জশিট দাখিল করে।
এই মামলাগুলোর আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা।
