সাবেক এমপি সাদেক খানের সম্পদ অবরুদ্ধের আবেদন মঞ্জুর
সাবেক সংসদ সদস্য ও ঢাকা-১৩ আসনের আওয়ামী লীগ নেতা মো. সাদেক খানের নামে অর্জিত অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দাখিল করা আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে আবেদন দাখিল করেন কমিশনের উপপরিচালক কে. এম. মর্তুজা।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান ক্ষমতার অপব্যবহার, ভূমি দখল, সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে মোট ৭ কোটি ৩০ লাখ ২০ হাজার ৬৬৪ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন করেছেন।
এ ছাড়া তার নামে ও তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ২৯টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৪৬ কোটি ৬৬ লাখ ৪৭ হাজার টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৩৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয় (দুদক মামলা নং ৩৩/২০২৫, তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৫)। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।
আবেদনে বলা হয়েছে, তদন্তে দুদক জানতে পারে, আসামি মো. সাদেক খান তার নামে অর্জিত একাধিক ব্যাংক হিসাব ও আমানত স্থানান্তর বা হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। ফলে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসব সম্পদের মালিকানা পরিবর্তন বা স্থানান্তর ঠেকাতে আদালতে অবরুদ্ধের আদেশের আবেদন জানানো হয়।
দুদকের আবেদনে উল্লিখিত অবরুদ্ধের জন্য প্রস্তাবিত হিসাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি, পশ্চিম ধানমন্ডি শাখার একাধিক কারেন্ট ও এফডিআর হিসাব, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, রায়েরবাজার শাখার একটি কারেন্ট ডিপোজিট হিসাব। এসব হিসাবে মোট আনুমানিক ৫৫ লাখ টাকারও বেশি অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার আবেদন জানানো হয়।
