বিটিআরসির টাকা আত্মসাত: ১২ আসামির জামিন বাতিল চায় রাষ্ট্রপক্ষ

বিটিআরসির টাকা আত্মসাত: ১২ আসামির জামিন বাতিল চায় রাষ্ট্রপক্ষ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় ১২ আসামির জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।
আবেদনটি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজের আদালতে সোমবার (১০ নভেম্বর) দাখিল করা হয়। আদালত এই মামলার শুনানির জন্য ১৩ নভেম্বর দিন নির্ধারণ করেছেন।
সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী আদালতে জানিয়েছেন, গত ২৭ অক্টোবর ঢাকার সিএমএম আদালত ওই ১২ জনের জামিন মঞ্জুর করেছিলেন।
জামিনে থাকা আসামিরা হলেন আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরামের (আইওএফ) কার্যনির্বাহী সদস্য সৈয়দ মঈনুল হক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আব্দুল হান্নান, আশিক আহমেদ, গাজী মো. সালাহউদ্দিন, হাফিজুর রহমান, খালিদ ইসলাম, মো. মাহতাবুল আমিন, সোহেল শরীফ, তাজিন আলম, নাদির শাহ কোরেশী, মীর নাসির হোসেন ও সিসিও মুসফিক মনজুর।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আইওএফ গঠনের পর প্রতিষ্ঠানগুলো লাইসেন্স ও চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাত করেছে। নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য আদায় করা বাজার উন্নয়ন তহবিলের অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।
এমডিএএ/এমএমকে