ফারইস্টের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেকের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেক/ফাইল ছবি

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেককে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।

ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ সোমবার (১০ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তরিকুল ইসলাম বলেন, ফারইস্ট ভবন নির্মাণের নামে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিচালক মশিউর রহমান ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিলেন। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এবং রিমান্ড শেষে জামিন শুনানি হবে বলে নির্দেশ দেন।

রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেক দায়িত্বে থাকাকালে অন্য আসামিদের সঙ্গে যোগসাজশে ফারইস্টের ৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ জমি ও বিল্ডিং ২০৭ কোটি ৬০ লাখ ৩৬ হাজার টাকায় কেনেন। ক্রয়কৃত অর্থ থেকে বিক্রেতাকে ৪৫ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ২০১৫ সালের ২৪ মার্চ বিক্রেতা মো. আজহার খানের নামে ৫ কোটি, তার স্ত্রী সাবিহা খালেকের নামে ২ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার এবং মেয়ে সারওয়াত সিমিন খালেকের নামে ৭ কোটি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

দুদক বলেছে, মামলায় অন্য কারা জড়িত ছিলেন এবং অর্থ আত্মসাত প্রক্রিয়ায় সহযোগী ছিলেন কি না তা জানতে আসামিকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।

