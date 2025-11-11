আইনজীবীদের গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উভয় বিভাগে মামলার শুনানিতে আইনজীবীদের জন্য গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।
সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, এখন থেকে আদালতে কালো গাউন পরিধান করবেন আইনজীবী ও বিচারকরা। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা শুনানির সময় আইনজীবীদের গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল করা হয়েছে। চলতি বছরের ২৫ মার্চ জারি করা বিজ্ঞপ্তি (নম্বর ১৬৫) অনুযায়ী এ নিয়ম কার্যকর ছিল, যা এখন থেকে বাতিল করা হলো।
The Supreme Court of Bangladesh (Appellate Division) Rules, 1988 এবং Supreme court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973 এ পরিধেয় পোশাক বিষয়ে থাকা সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুসরণ করে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা শুনানিতে অংশ নেবেন। এ নির্দেশনা ১৬ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
