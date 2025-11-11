  2. আইন-আদালত

আইনজীবীদের গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল

প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উভয় বিভাগে মামলার শুনানিতে আইনজীবীদের জন্য গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, এখন থেকে আদালতে কালো গাউন পরিধান করবেন আইনজীবী ও বিচারকরা। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা শুনানির সময় আইনজীবীদের গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল করা হয়েছে। চলতি বছরের ২৫ মার্চ জারি করা বিজ্ঞপ্তি (নম্বর ১৬৫) অনুযায়ী এ নিয়ম কার্যকর ছিল, যা এখন থেকে বাতিল করা হলো।

The Supreme Court of Bangladesh (Appellate Division) Rules, 1988 এবং Supreme court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973 এ পরিধেয় পোশাক বিষয়ে থাকা সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুসরণ করে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা শুনানিতে অংশ নেবেন। এ নির্দেশনা ১৬ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

